"Io compro a Meldola": i commercianti fanno rete e colorano la città

Il colore della luce, o meglio, come l’unione dei colori danno vita alla luce, luce per fendere l’oscurità. Sabato a Meldola prenderà vita una collaborazione commerciale, una rete nata tra le attività cittadine con l’intento di creare azioni congiunte rivolte a tutta la cittadinanza e non solo. Per l'occasione ogni esercente colorerà Meldola, dando vita, gioia ed allegria agli spazi del centro cittadino.

Farà il suo debutto l’hashtag "Io compro a Meldola": comparirà sotto forma di adesivo sulle vetrine e sarà possibile trovarlo su una pagina Facebook, dove si troveranno informazioni circa le offerte commerciali in corso. L’iniziativa ha già visto l'adesione di circa un centinaio di attività meldolesi. I promotori della rete sottolineano che "per la prima volta, è nata una collaborazione stretta tra commercianti su così larga scala, sostenuta anche dall’amministrazione comunale, con la quale il dialogo sarà costante e aperto al fine di fare rifiorire la nostra bella città".