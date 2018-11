“Io non rischio”: a Santa Sofia campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile

Il volontariato di protezione civile, le Istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si impegnano insieme per comunicare sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. Sabato 10 novembre, a 100 anni dal tragico terremoto del 1918, la campagna “Io non rischio” replica nel comune di Santa Soia in piazza Ermenegildo Montini dalle ore 12.00 alle ore 18.00

I volontari e le volontarie di protezione civile di SOS Forlì – FIR CB in collaborazione con ANA Gruppo Alto Bidente Santa Soia allestiranno un punto informativo “Io non rischio” per parlare di terremoto e maremoto. “Io non rischio” è una campagna promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv-Isttuto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Reluis-Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, Ispra-Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Ogs-Istituto Nazionale di Oceanograia e di Geoisica Sperimentale, AiPo- Agenzia Interregionale per il fiume Po, Arpa Emilia-Romagna, Autorità di Bacino del fiume Arno, CamiLab-Università della Calabria, Fondazione Cima e Irpi-Istituto di ricerca per la Protezione idro-geologica. Sul sito ufficiale della campagna, www.iononrischio.it, è possibile consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto, un maremoto o un’alluvione.