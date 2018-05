Intitolazioni, la scuola superiore Ipsia di Galeata nel nome di Angelo Vassallo

Lunedì, alle 11, a Galeata si svolgerà la cerimonia d’intitolazione della scuola superiore Ipsia di Galeata ad Angelo Vassallo.

Il programma prevede un incontro all'Istituto con interventi di Elisa Deo, sindaco di Galeata, Lubiano Montaguti, vicesindaco del Comune di Forlì e assessore alle Politiche Educative e Formative, Istruzione, Università, Giuseppe Pedrielli, Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Forlì-Cesena e Iris Tognon, dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Baracca” di Forlì.

Dalle 10 alle 11 sarà possibile visitare i locali della scuola, mentre alle ore 12.30 si svolgerà la cerimonia d'intitolazione con lo scoprimento della nuova targa alla presenza di Dario Vassallo, presidente della Fondazione “Angelo Vassallo Sindaco Pescatore”.

Angelo Vassallo è stato sindaco di Pollica (provincia di Salerno), per tre mandati fra il 1995 e il 2010. Oltre alla carica di sindaco, ha ricoperto anche quella di presidente della Comunità del parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Presidente delle 'Città Slow' nel mondo. Ambientalista convinto, amato dai suoi concittadini, Vassallo era noto come il sindaco pescatore, per il suo passato di pescatore e per l’amore per il mare e la terra, che nella sua attività di amministratore e di politico lo aveva sempre guidato. La sera del 5 settembre 2010, mentre rincasava alla guida della sua auto, Vassallo è stato barbaramente ucciso, per mano di uno o più attentatori. I suoi assassini sono ancora ignoti.