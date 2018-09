Ironman, il 22 settembre uomini e donne d'acciaio attraversano Forlimpopoli: la mappa delle strade chiuse

Cervia, Cesena, Bertinoro, Forlì, Forlimpopoli e Ravenna sono pronte ad accogliere i 2700 atleti dell’Ironman Italy Emilia Romagna provenienti da ogni parte del mondo, che si sfideranno il 22 settembre nella gara di triathlon più adrenalinica, sfida per l’accesso alle finali di Kona 2019. Le donne italiane in gara saranno 43 di cui alcune delle quali rappresenteranno i colori del "Cesena Triathlon Asd" ed dell'"Edera Triathlon" di Forlì. Sorprendente è la partecipazione di diverse associazioni sportive della zona: T.T. Cesenatico ASD con 4 atleti, Edera Triathlon 4 atleti, Cesena Triathlon Asd con 5 atleti, IMpossible 226 Triathlon Forlì con 7 atleti, Triathlon Faenza con 1 atleta.

Saranno in totale 24, fra uomini e donne, gli atleti della zona iscritti alla sfida. Durissima la prova, che prevede una gara di nuoto di 3,8 chilometri che si svolge nel mare antistante la spiaggia libera di Cervia. Segue un percorso running di 42,2 chilometri, che tocca le aree più suggestive della località cervese, dalla torre San Michele a Piazza Garibaldi, al lungomare e al centro di Milano Marittima. Segue il percorso bike, di 180 chilometri, come già nel 2017 attraversa le saline, le campagne e il centro di Forlimpopoli, per giungere fino a Bertinoro attraversando lo splendido paesaggio collinare.

La città artusiana si sta preparando al grande evento sportivo. Per l'occasione le scuole saranno chiuse. L'amministrazione comunale ha predisposto un volantino, distribuito in tutte le case del Comune e durante le giornate di mercato precedenti l'evento. L'opuscolo sarà reperibile nei principali luoghi di aggregazione cittadini (edicole, bar e Uit). La gara ciclistica, che arriverà dal cesenate, attraverserà via Prati, via Papa Giovanni XXIII, via Porta Rossana, via Sendi, via Andrea Costa, Piazza Garibaldi, via Largo De Calboli, via Diaz, via Ausa Vecchia, via Dante Alighieri e via Montalcini. Gli atleti saliranno verso Bertinoro, attraversando via Maestrina, via Cellaimo, via Badia e via Cavour. Quindi si tornerà verso Forlimpopoli passando per via Alighieri e Montalcini.

Per permettere lo svolgimento della manifestazione si prevede la chiusura al traffico delle arterie interessate, con divieti di sosta. Nel vademecum è suggerito per gli spostamenti utilizzare la bici e di fare la spesa nei giorni precedenti la gara. Per quanto concerne la raccolta rifiuti, viene indicato di esporre i rifiuti di plastica e metalli venerdì sera per consentirne il ritiro. Il cimitero di via Papa Giovanni XXIII sarà raggiungibile solo a piedi.