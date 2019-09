L'Ironman torna a Forlimpopoli e Bertinoro: strade e scuole chiuse, tutte le informazioni

Si avvicina il weekend della terza edizione dell'Ironman Italia, che si disputerà sabato e domenica sulle strade della Romagna. Sabato e domenica saranno diverse le strade di Bertinoro chiuse al traffico in modo che i ciclisti possano circolare in sicurezza. Ulteriori arterie interessate dalla chiusura saranno l'E45, da Ravenna a Cesena Sud (strada percorribile in alternativa, via Dismano) e la secante di Cesena (chiuse uscite 6 e 7 uscita obbligatoria 5 "Dismano", con la via Emilia indicata come viabilità alternativa). Le strade in questione sono indicate in questa mappa interattiva (https://goo.gl/maps/dKnuwMNBhKz8YMGG9). Previste anche modifiche alle linee autobus. Il sindaco Gabriele Fratto ha ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di sabato.

Così a Forlimpopoli

La gara ciclistica, che arriverà dal cesenate, attraverserà via Prati, via Papa Giovanni XXIII, via Porta Rossana, via Sendi, via Andrea Costa, Piazza Garibaldi, via Largo De Calboli, via Diaz, via Ausa Vecchia, via Dante Alighieri e via Montalcini. Gli atleti saliranno verso Bertinoro, attraversando via Maestrina, via Cellaimo, via Badia e via Cavour. Quindi si tornerà verso Forlimpopoli passando per via Alighieri e Montalcini . Per approfondimenti su orari, strade chiuse e percorsi alternativi è possibile inviare una mail a ironman@comune.forlimpopoli.fc.it oppure chiamare il numero 3371180314 attivo da lunedì 16 settembre dalle 9.30 alle 12.30. Per permettere lo svolgimento della manifestazione si prevede la chiusura al traffico delle arterie interessate, con divieti di sosta. Nel vademecum è suggerito per gli spostamenti di utilizzare la bici e di fare la spesa nei giorni precedenti la gara. Per quanto concerne la raccolta rifiuti, viene indicato di esporre i rifiuti venerdì sera per consentirne il ritiro. Il cimitero di via Papa Giovanni XXIII sarà raggiungibile solo a piedi. Per la giornata di sabato il sindaco Milena Garavini ha disposto la chiusura delle scuole.

La gara

La prima frazione è dedicata al nuoto. Il percorso di 3,8 chilometri inizia dall’ampia e centrale spiaggia di Cervia. La seconda frazione tra le colline romagnole, che si sviluppa per due giri di complessivamente 180 km, inizia sul lungomare di Cervia. Raggiunge e attraversa il Parco Naturale delle Saline di Cervia, nel quale è facile osservare esemplari di fenicotteri rosa, usuali ospiti del territorio cervese. Il percorso prosegue quindi verso le località di Forlimpopoli e Bertinoro lungo quella che viene definita la strada dei vini e dei sapori di Romagna e attraverso i vigneti che danno origine al vino Sangiovese. Superata la collina di Bertinoro, gli atleti scendono nuovamente verso Cervia. Il dislivello complessivo del percorso è di circa 700 metri. Parte del percorso bike è interdetto alle biciclette e potrà essere attraversato solo il giorno della gara. (Scarica il percorso)

Gli ultimi 42 chilometri di corsa si snoderanno per 4 giri da 10 chilometri; il percorso completamente pianeggiante, svela alcuni punti caratteristici delle località turistiche di Cervia e Milano Marittima. Dopo aver raggiunto il porto canale, in direzione Nord,ci si addentrerà nella liberty Milano Marittima, correndo nelle strade di una delle prime “città-giardino” di inizio secolo, la cui vocazione turistica era scritta nel suo “Dna”. Infine si entrerà nel cuore dell’antica città di Cervia, già nota agli antichi romani e, attraversando la piazza dello storico Magazzino del Sale e le mura medievali, la vista si aprirà sulla suggestiva piazza del Palazzo Comunale per tornare infine sul lungomare e raggiungere il traguardo.