Ironman a Bertinoro, sabato Ecocentro di Alea chiuso

Alea Ambiente informa che sabato mattina l’Ecocentro di Bertinoro (via Cellaimo) rimarrà chiuso a causa delle modifiche alla viabilità disposte in occasione dell’Ironman Italy Emilia-Romagna, che prevedono il divieto di transito in via Cellaimo. Gli utenti, in alternativa, potranno rivolgersi al vicino EcoCentro di Santa Maria Nuova di Bertinoro (via Caduti di Via Fani) che sarà aperto regolarmente dalle 9 alle 12 per accogliere i titolari delle utenze domestiche. Per informazioni è possibile contattare Alea Ambiente al numero verde 800.68.98.98; mentre da cellulari ci si può rivolgere telefonicamente al numero 0543.784700