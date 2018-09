Ironman, la gara ciclistica a Bertinoro: le Provinciali chiuse al traffico

Anche quest'anno il Balcone della Romagna ospiterà le donne ed gli uomini d'acciaio. Bertinoro sarà protagonista del percorso ciclistico dell'Ironman Italia 2018, in programma sabato. La gara sportiva di triathlon più estrema sarà ospitata per la seconda volta in Romagna e prevede una gara di nuoto da 3,8 chilometri e la maratona da 42 chilometri a Cervia, mentre la frazione dedicata alla bici da 180 chilometri interesserà oltre che a Cervia, anche i territori di Ravenna, Forlì, Cesena, Bertinoro e Forlimpopoli.

IRONMAN 2018: LE VIE CHIUSE A FORLIMPOPOLI

Per quanto riguarda le strade extraurbane, dalle 7 alle 18 saranno chiuse nel comune di Forlimpopoli la Provinciale 5 dal chilometro 1+570 e 2+900 e la Provinciale 61 dal chilometro 0 e 0+933 e dal chilometro 1+423 e 2+564, mentre nel comune di Bertinoro saranno chiuse alla circolazione le Provinciali 100 (dal chilometro 0+970 e 1+467) e 39 (dal chilometro 0+279 e 1+280 e dal chilometro 2+206 e 3+817).

Per quanto concerne i tratti urbani, è programmata la chiusura della Provinciale 5 a Santa Maria Nuova dal chilometro 2+900 e 3+350, mentre a San Pietro ai Prati la Provinciale 61 sarà chiusa dal chilometro 0+933 e 1+423. Per quanto riguarda la Provinciale 39, a Forlimpopoli l'arteria sarà chiusa dal chilometro 0 e 0+279, a Ospedaletto dal chilometro 1+208 e 2+206 e a Bertinoro dal chilometro 3+817 e 4+260.