Donato all'Irst di Meldola l'albero della casa del Grande Fratello Vip

Direttamente dalla Casa del Grande Fratello Vip all’Istituto Tumori della Romagna Irst Irccs: il grande albero di Natale che abbelliva gli spazi del reality show in onda su Canale 5, è stato acquistato all’asta per beneficenza e poi donato all’Istituto. Domenica scorsa, infatti, si è tenuto il Charity Gala Dinner di MimaOnIce al Palace Hotel di Milano Marittima con Valeria Marini e tutti i Vip del Grande Fratello 2018. La serata è stata organizzata con lo scopo di raccogliere fondi a favore dei Progetti di Fabbrica del Sorriso di quest’anno e, nell’occasione, l’albero è stato messo in vendita online come valore aggiunto all’asta.

Grazie alla collaborazione con Ebay, una delle sue aziende “power seller”, la P.C. Distribution srl di Napoli, è rimasta colpita dall’iniziativa e ha deciso di sposare la causa acquistando l’albero per 4mila euro da donare a Fabbrica del Sorriso. Dopo l’assegnazione, il titolare dell’azienda Pasquale Cassese, ha espresso il desiderio di donare all’Irst l’albero natalizio appena acquistato e arricchito dalle palline autografate da tutti i talent GFVip per portare un sorriso ai pazienti che devono frequentare l’istituto anche durante le festività natalizie.