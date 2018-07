Pellegrinaggio al santuario di Lourdes, iscrizioni ancora aperte

E' ancora possibile partecipare al pellegrinaggio di fine agosto al santuario di Lourdes dell’Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali). Sono disponibili posti per il pellegrinaggio sia in treno (dal 22 al 28 agosto) che in aereo da Bologna (dal 23 al 27 agosto). Con l’Unitalsi è possibile vivere un’esperienza unica per riscoprire la bellezza della fede che porta nella città mariana milioni di persone di ogni nazionalità accomunate da dolori, speranze e preghiere.

Malati e volontari si uniscono in un viaggio della speranza che sembra trasformarsi nel viaggio della certezza: comunque andrà il pellegrinaggio alla grotta di Lourdes il miracolo è in parte già compiuto, la vita trionfa sul dolore fra canti, abbracci, preghiere, lacrime o semplici sorrisi. Le iscrizioni sono aperte sino al 18 agosto, basta prendere contatti con la Sottosezione Unitalsi Forlì-Bertinoro via Solferino, 21 Forlì tel.0543-32606 (lunedì-.mercoledì-venerdì dalle 10 alle 12 e mercoledì dalle 20.45 alle 22)