Anno scolastico 2019-2020, aperte le iscrizioni: ecco le procedure da seguire

Al via l'iscrizione degli studenti all'anno scolastico 2019-2020. L'operazione, che andrà fatta esclusivamente online, riguarda tutte le classe iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali e si potrà presentare, in qualsiasi momento, fino alle 20 del 31 gennaio. Per avviare la fase di registrazione occorre iscriversi al portale www.iscrizioni.istruzione.it. Chi dispone dello "Spid", il sistema pubblico di identità digitale, non deve registrarsi. All'atto dell'iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all'alunno per il quale è richiesta l'iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza ed altro). Quindi viene espressa la preferenza in merito all'offerta formativa proposta dalla scuola o dal Centro professionale prescelto.

Da quest’anno, inoltre, il portale del ministero ha dotato ogni scuola di un codice (QR code) per facilitare la raccolta delle informazioni necessarie a esprimere la propria scelta anche con smartphone e tablet. O per velocizzare la consultazione di più scuole. Le famiglie con più figli possono utilizzare sempre le stesse credenziali per iscrivere tutti i figli.

Chi ha poca dimestichezza con l'informatica, le istituzioni scolastiche destinarie delle domande offrono un servizio di supporto per la compilazione della domanda d'iscrizione. Qualora fosse necessario, anche le scuole di provenienza offrono lo stesso servizio. I genitori avranno a disposizione tre opzioni, tante quante sono le scuole che possono essere indicate nella domanda d'iscrizione. L'ordine di selezione potrà risultare determinante. E' consigliato quindi partire dalla scuola in assoluto preferita.

I criteri di selezione in casi di sovraffollamento sono stabiliti prima della chiusura delle iscrizioni. La circolare del Ministero dell'Istruzione ha fissato dei paletti, ispirati al principio di ragionevolezza, che dovrebbero evitare scelte troppo arbitrarie. Ad esempio la vicinanza all'indirizzo di residenza dell'alunno o particolari impegni lavorativi dei genitori (segnalati nella domanda) dovrebbero essere due elementi di vantaggio. Una volta inviata, l’istanza non può essere modificata se non contattando la scuola in cui è stata inviata ma sempre entro il 31 gennaio. E sarà anche possibile seguire lo stato di “lavorazione” della domanda per accertarsi che sia andata a buon fine.

Scuole dell'infanzia

Fino al 31 gennaio sono aperte le iscrizioni anche alla Scuola dell'Infanzia, il primo grado del sistema scolastico di base e concorre a promuovere la formazione integrale della personalità dei bambini dai 3 ai 5 anni. Col nuovo anno il Comune di Forlì ha attivato il nuovo portale per l'iscrizione ai servizi scolastici integrativi e per la gestione e il pagamento delle rette. Con l’attivazione del pagamento online delle rette scolastiche si è dovuto procedere all'annullamento delle vecchie credenziali di accesso. Pertanto le precedenti credenziali di accesso non sono più valide. E' possibile accedere al nuovo portale con i seguenti modi: autenticazione mediante credenziali fedERa/SPID; informazioni sull'autenticazione fedERa; ed autenticazione proprietaria, previa nuova registrazione, con credenziali Softech. Tutte le informazioni utili sono disponibili sul portale del Comune di Forlì nella pagina "Guida ai Servizi", categoria scuola, infanzia e famiglia.