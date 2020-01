Anno scolastico 2020-2021, aperte le iscrizioni online: le informazioni utili

Al via le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020-2021. Come già avviene da alcuni anni a questa parte, la procedura va fatta esclusivamente on line per quanto riguarda le scuole Primarie e Secondarie di primo e di secondo grado statali (fanno eccezione le Scuole dell'Infanzia), mentre per le Scuole paritarie la partecipazione al “Progetto iscrizioni on line” è facoltativa.

Iscrizioni online

Il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso per poter effettuare con modalità on line le iscrizioni degli alunni. Le famiglie devono prima registrarsi al sito www.iscrizioni.istruzione.it. Potranno poi effettuare l’iscrizione vera e propria fino al 31 gennaio accedendo allo stesso sito. Chi è in possesso di una identità digitale (Spid) può accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. Le scuole offrono un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica.

Limiti di posti disponibili

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on-line provvedere a comunicare alla famiglia di avere inoltrato la domanda di iscrizione verso l'istituto scolastico indicato in subordine. L'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.

Possibilità di anticipo

E' confermata la possibilità di iscrivere anticipatamente i bimbi a 2 anni e mezzo alla materna e a 5 anni e mezzo alla primaria a condizione che vi sia disponibilità di posti.

Obbligo d'istruzione

La circolare ricorda che l'obbligo di istruzione dopo il primo ciclo si assolve, di norma, con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione e formazione professionale nonchè mediante la stipula di un contratto di apprendistato", secondo la normativa vigente.

Nidi d'infanzia

Fino al 31 gennaiosono aperte le iscrizioni alle Scuole dell'Infanzia per l'anno scolastico 2020/21. Per l'iscrizione la domanda dovrà essere presentata esclusivamente online. Per l'iscrizione alle Scuole dell'Infanzia Statali, il modulo di domanda deve essere ritirato e consegnato nei competenti Istituti Comprensivi, tutte le mattine in orario di ufficio. Per l'iscrizione alle Scuole dell'Infanzia Private Paritarie, il modulo di domanda deve essere ritirato e consegnato nella scuola prescelta durante l'orario di apertura della scuola stessa. Per informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello Unico dei Servizi Educativi e Scolastici (via Caterina Sforza, 16) contattando il numero 0543 712324 (fax 0543 712206).