Festival di Castrocaro, si lavora già all'edizione 2020: aperte le iscrizioni per le giovani promesse della musica

Archiviata l'edizione 2019, il Festival di Castrocaro è già proiettato sul 2020. Sul portale online della kermesse è già aperta l'iscrizione, totalmente gratuita, e riservata ai giovani cantanti dai 14 ai 30 anni. Chi sceglie l'opzione online, dovrà compilare un form presente nel portale in ogni sua parte e caricare 2 foto (primo piano e figura intera) e due video di esibizioni (una in italiano e una in inglese). Per i cantautori, uno dei due brani può essere inedito. In caso di iscrizione di minorenne è necessario caricare il documento di identità del tutore.

I casting si svolgeranno in varie città italiane. Date e luoghi saranno indicati su questo sito dalla produzione. I candidati troveranno anche i moduli da compilare e portare firmati il giorno della selezione. Gli aspiranti concorrenti dovranno presentare due foto (primo piano e figura intera), moduli firmati, fotocopia del documento di identità e del codice fiscale e due basi musicali (un brano in inglese e un brano in italiano). Per i cantautori uno dei due brani può essere inedito.