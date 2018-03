Predappio, aperte le iscrizioni online ai servizi scolastici per l'anno 2018-19

Iscrizioni online ai servizi di prescuola, mensa e trasporto per l’anno scolastico 2018/2019. È quanto deciso dal Comune di Predappio, al fine di facilitare le famiglie che intendono usufruire di questi servizi scolastici. Le domande si raccolgono fino al 30 aprile sul sito internet comunale (www.comune.predappio.fc.it): cliccando sull’immagina che riporta la scritta “servizi scolastici” si accede alla pagina in cui sono riportate le informazioni su tariffe e regolamenti, oltre che il link attraverso cui effettuare l’iscrizione.



Primo passo è quello della registrazione: per farlo, è sufficiente disporre di una casella di posta elettronica e di un numero di cellulare. Una volta registrati, sarà possibile compilare le domande (una per ogni servizio e ciascun bambino/a). Se si desidera richiedere l’addebito delle rette sul proprio conto corrente, occorre indicare il codice Iban.



Come primo anno di servizi scolastici richiesti online, per il 2018/19 tutti dovranno fare domanda in modalità informatica, indipendentemente dall’ordine di scuola e dalla classe frequentata. Per gli anni successivi le iscrizioni online rimangono valide per ogni ordine di scuola - infanzia, primaria e secondaria di primo grado - e saranno da rifare solo nell’anno di passaggio da infanzia a primaria, da primaria a secondaria di primo grado. Resta ovviamente possibile rinunciare al servizio in qualsiasi momento, se non si è più interessati.



La domanda è modificabile finché non viene inoltrata. Una volta spedita, se ci si accorge di aver commesso degli errori, prima di farne una nuova è necessario chiedere l’annullamento della prima, con una mail indirizzata a: prati.t@comune.predappio.fc.it. Il Comune gestirà anche le richieste di agevolazione, attribuite sulla base della banca dati Inps. Le famiglie interessate (attualmente hanno diritto a riduzioni quelle con Isee sino a 14.500 euro), devono semplicemente presentare ogni anno la dichiarazione Isee ai Caf autorizzati.



La procedura di registrazione e iscrizione è semplice, chi dovesse avere difficoltà può contattare i Servizi Scolastici del Comune di Predappio per chiarimenti o fissare un appuntamento per una compilazione assistita. Questi i recapiti: tel. 0543 921763; prati.t@comune.predappio.fc.it (Tatiana Prati); tel. 0543 921748; quadrelli.m@comune.predappio.fc.it (Moreno Quadrelli); tel. 0543 921725; battistini.r@comune.predappio.fc.it (Roberto Battistini).