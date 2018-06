Istituto Alberghiero, i bravissimi sono 50. In 73 dovranno ripetere l'anno

Sono ben cinquanta gli studenti dell'Istituto professionale di stato "Servizi per Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera" ammessi all'anno scolastico 2018-2019 con una media uguale o superiore all'8. Complessivamente sono stati scrutinati 834 allievi: di questi 552 sono stati ammessi, 73 bocciati, 178 ammessi col giudizio sospeso e 31 non scrutinati. Sono 121 gli studenti alle prese con l'esame di maturità, dieci dei quali non ammessi (7 scrutinati).

Sono 187 i giovani che hanno frequentato la prima, 97 dei quali promossi, 33 bocciati, 42 ammessi col giudizio sospeso e 15 non scrutinati. Sono 15 coloro che dovranno ripetere il secondo anno. Su 147, in 79 sono stati ammessi al trienno con la piena sufficienza, mentre in 50 col giudizio sospeso. Sono 129 i promossi in quarta (46 quelli col giudizio sospeso), mentre in quattro dovranno ripetere la terza. Il quarto anno è stato frequentato da 181 studenti: 126 sono gli ammessi, undici bocciati e 40 con la sospensione del giudizio.

Gli studenti con le medie superiori all'8

1A JACOPO COLLINELLI 9,13

1B ALICE CUPO 8,07

1B VERSARI SAMIRA 8,33

1E EMANUELE CASADEI 8.27

1G NICOLO' MAZZINI 8,13

1G MATTIA TEDALDI 8

2E MARTA LOMBINI 8

2F CECILIA LOMBINI 9,07

2F FRANCESCO CAVALLACCIO 9,14

2F ILARIA FERRINI 8,07

2F ANNALISA GOBBI 8,14

2F MAYA GRAZIOSO 8,71

Enogastronomia

3A KHADY GNINGUE 9,10

3A VITTORIA POMPILI 8,30

3A VALERIO SAMUELE 8.30

3F LUIGI CERVONE 8,10

3F OSASOGIE PRECIOUS OMOKARO 8,10

3G CRISTIAN ARCANGELO 8,20

3G ALEXANDRA FEDOSOVA 8,40

3G VICTORIA MARANI 8,10

Accoglienza Turistica

3B BALPREET KARUN 8,30

3B ANNA MANCINI 8,10

3B DAVIDE MARZELLI 8,50

Servizi di sala e Vendita

3C LORENZO ABATI 8,10

3C ELENA GUIDI 8,10

3C SAMUELE ROSSI 8,60

3C MARTINA SIMEOLI 8,10

3C MIRELLA PANETTA 8,10

3C CHIARA PETRINI 8,40

3H LUANA FABBRI 8,10

3H MARIAN FOUAD 8,10

Enogastronomia

4A LUCA FLAMIGNI 8,64

4A LAURA PAGLIARANI 9,09

4A MATTEO ZOFFOLI 8,09

4D MANUEL CIANI 8,18

4D LUDOVICA RIZZO 8,09

4D ALICE SCALA 8,18

4D MARCO TASSI 8,27

4D LEONARDO ZANI 8,27

4F JACOPO BONAVITA 8,09

4F SARA FRANCESCONI 8,09

4H MARCO BRUSI 8,91

4H GIULIA CASANOVA 8,09

4H NICOLO' DE CARLI 8,82

4H EMANUELE GOLINUCCI 8,45

4H AGNESE MANUZZI 8,09

4H MICHAEL MISEROCCHI 8,55

Accoglienza Turistica

4B LEONARDO GRIDELLI 8,64

4B BIANCA POMA 8,36

Servizi di sala e vendita

4C LISA COLINELLI 8,36