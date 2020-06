Istituto Alberghiero "Pellegrino Artusi": sono 767 gli studenti promossi. Al "Carducci" 123 ammessi

Scrutini completati all'Istituto Alberghiero "Pellegrino Artusi" di Forlimpopoli. L'anno scolastico 2019-2020 è stato frequentato da 778 studenti, 767 dei quali ammessi. Sono cinque i ragazzi che dovranno ripetere l'anno, tutti di prima. In particolare, erano 178 i giovani che hanno frequentato il primo anno, mentre 173 quelli del secondo anno, 141 quelli del terzo e 114 quelli del quarto. Sono invece 166 i maturandi alle prese con l'esame di stato, rivoluzionato dall'emergenza sanitaria da covid-19.

Per quanto riguarda il Liceo delle Scienze Umane "Valfredo Carducci", su 124 studenti vi è stata una sola bocciatura. Hanno frequentato il primo anno in 46 (una classe da 24 ed una da 22) il secondo in 21, il terzo in 15 e il quarto in 23. Sono 19 gli studenti impegnati con la maturità. Per il corso serale per adulti "Ipsseoa", sono stati 15 gli ammessi al secondo biennio, mentre nella fascia successiva vi sono stati 21 ammessi ed un respinto. Sono 22 i promossi della quinta classe.

"Malgrado l’anno scolastico eccezionale appena concluso, che ha visto l’annullamento degli eventi, concorsi e manifestazioni già in calendario da inizio marzo in poi a causa della sospensione delle attività didattiche data l’emergenza Covid, sono state 76 le pubblicazioni a noi dedicate uscite sui media locali cartacei, online, televisivi e sul sito d’Istituto", informa in una lettera la dirigente Mariella Pieri-.