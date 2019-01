Assistenza per i malati poveri: l'Istituto Prati celebra il 75esimo della Fondazione

L'Istituto Prati, con sede in Corso Diaz 49, celebra il 75esimo della Fondazione. E' stato istituito nel 1926 a mezzo testamento dalla Contessa Paolina Prati Savorelli Muti Papazzurri. Benefattrice forlivese, nata nel 1863 e discendente da una famiglia patrizia, alla sua morte, avvenuta nel 1944, lasciò tutti i suoi beni per costituire un’istituzione per l'assistenza ai malati poveri che ha sede nel centro storico di Forlì. Morì il 30 gennaio del 1944 nella sua villa di Bracciano a Bertinoro.

Lo scopo dell'Istituto è di prestare assistenza sanitaria a domicilio e presso l'ambulatorio a persone malate, residenti in Comune di Forlì, persone, che pur non versando in disagiate condizioni economiche hanno comunque necessità di appoggio morale e materiale, oltre che sanitario. L'Istituto Prati è stato il primo ente in città a svolgere il prezioso servizio infermieristico a domicilio, servizio che riscuote il consenso e l'apprezzamento di tutti i cittadini forlivesi. L'amministrazione comunale alcuni anni fa in segno di riconoscenza alla benefattrice Paolina Savorelli le ha intitolato anche una via, una traversa di via Spazzoli. Inoltre per fare conoscere ai forlivesi il grande cuore di Paolina si è deciso di aderire al Fai per consentire di visitare gratuitamente il palazzo di Corso Diaz e la sua famosa quadreria.