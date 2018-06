Istituto tecnico "Saffi-Alberti", i bravissimi sono 64. In 46 dovranno ripetere l'anno

L'istituto tecnico "Saffi-Alberti" ha ufficializzato l'esito degli scrutini dell'anno scolastico 2017-2018. Sono 339 quelli ammessi all'anno successivo, 40 i bocciati e 165 gli studenti col giudizio sospeso. Sono venti coloro che non sono stati scrutinati per assenze. Sono invece 105 coloro che hanno sostenuto l'esame di maturità, mentre sono sei coloro che dovranno ripetere il quinto anno. Uno studente non è stato scrutinato per "assenza all'esame di stato".

Sono ben 64 i giovani promossi con una media uguale o superiore all'8. Spiccano il 9,3 di Maria Chiara Gasperoni (3B), il 9.23 di Jennifer Ragazzini (1B), il 9.1 di Rimsha Nageen (4A) e il 9 di Camilla Garattoni (2B).

L'elenco dei bravissimi

1A

Siham El Kasmi 8.54

Meriam Aggoun 8.08

Jessica Picchi 8.08

1B

Jennifer Ragazzini 9.23

Sara Petrini 8.15

Martina Sangiorgi 8.08

1C

Alessia Medri 8.46

1D

Edoardo Ghetti 8.85

Lucrezia Bellucci 8.62

Stefan Antonio Muntianu 8.08

Lorenzo Gatta 8

Simone Raggi 8

1E

Francesca Piraccini 8.46

Debora Mazzone 8.23

Vivien Zignani 8.23

Silvia Sansovini 8.15



1G

Alessandro Lolli 8.38

Marianna Flamigni 8.23

Valentina Zedda 8.08

2A

Stefan Toderel 8.17

2B

Camilla Garattoni 9

Rebecca Nucci 8.83

Francesca Valli 8.75

2C

Andrea Galeotti 8.67

Jahan Sarna Kazi Israt 8.33

Beatrice Rossi 8.33

Morgan Capriglione 8.25

Paiel Jamal 8.25

2D

Alessia Gentilini 8.33

2E

Nicol Benazzi 8.33

Lisa Perini 8.25

Palmira Nugnes 8

2G

Kevin Kuci 8.92

Simone Monti 8.58

Priscilla Salzarulo 8.5

Madalina Carmen Lupu 8.08

Riccardo Zauli 8.08

3A

Alessia Brandi 8.4

3B

Maria Chiara Gasperoni 9.3

Jessica Barrea 9.2

Samuele Merciari 8.8

Michela Bartoli 8.5

Francesco Amici 8.3

Luca Lega 8.3

Shahize Amza 8.09

3C: Viola Altafini 8.2

Juleda Shabani 8.2

Ilaria Mambelli 8.1

Oussama Zahid 8.1

3E

Marika Torraca 8.7

3F

Beatrice Visentin 8.5

Emily Nardi 8.1

3G

Alan Chiadini 8.6

4A

Rimsha Nageen 9.1

Daria Roman 8.1

4B

Martina Ghini 8.6

Giorgia Artica Raggi 8.3

Sara Baravelli 8.1

4C

Ruxanda Belali 8.3

Noemi Grillandi 8.2

Sara Borzacchiello 8.1

4E

Matilda Castellucci 8.3

4G

Nicola Orlati 8.3

Xhulio Kulla 8.1