Finiti gli scrutini all'Istituto Saffi-Alberti: ecco tutti i bravissimi dell'anno scolastico del Covid

Mentre sono in corso gli esami di maturità per gli studenti delle classi quinte, è già tempo di vacanze estive per quelli che hanno frequentato l'anno scolastico appena passato dalla prima alla quarta. Sono stati completati gli scrutini ed ecco i dati dell'istituto tecnico Saffi-Alberti di Forlì, che ha come indirizzi di studio Sistema Moda, Costruzioni Ambiente Territorio, Chimica materiali Biotecnologie Sanitarie e Ambientali. L'istituto di via Turati ha visto la promozione di 425 studenti, la promozione con insufficienze per 294 ed infine 6 non ammessi. Inoltre tutti gli alunni delle classi quinte, che sono in totale 137, sono stati tutti ammessi all'Esame di Stato.

Questi gli studenti con media superiore all'8

Manzoni Noemi 8,46

Scorziello Stefano 8,62

Ardizzoni Anna 8,08

Bevilacqua Anna 8,15

Sternini Aurora 8,54

Ciani Nicole 8

Petrollino Lucia Maria 8,62

Bondi Evita 8,77

Cenerelli Iris 9,15

Montanari Federico 8

Cimatti Matilde 8,08

Mandolesi Simone 8,23

Bandini Elisa 8,31

Adamczyk Nicol 8,08

Falasconi Giulia 8,08

Mazzotti Anna 8,31

Rubini Sonia 8,38

Campri Mattia 8,54

Bandini Mattia 8

Talia Raffaela 8,08

Rossi Sofia 9,08

Sagliocco Marianna 8

Cristea Florin Lucian 8,17

D' Aprile Alessia 8,17

Peperoni Bianca 9,42

Gardelli Alice 8

Casadei Lorenzo 8,08

Fagnoli Aurora 8,08

Monti Giada 8,25

Moscatelli Alessia 8,75

Vitali Alessia 9

Bassi Samuele 9,33

Laghi Melissa 8

Fantini Giada 8,5

Betti Lucrezia 8

Campana Alessandro 8

Spada Denise 8,33

Assirelli Artur 8,75

Martina Giada 8

Canino Randy 8,25

Canino Sharon 8,58

Florido Daniel 10

Cocchi Danilo 8,08

Fabbri Elia 8,67

Russo Sofia 8

Perini Lorenzo 8,3

Malpezzi Arianna 8,5

El Kasmi Siham 9,1

Muntianu Stefan Antonio 8,6

Bellucci Lucrezia 9,1

Ghetti Edoardo 9,1

Gentilini Rachele 8

Conti Michelle 8,3

Garoia Martina 8,5

Loiola Giulia 8,5

Gjoka Aleksandra 8,6

Ragazzini Jennifer 8,6

Tartagni Anastasja 8,1

Raggi Simone 8,4

Selmanhaskaj Melissa 8,5

Ghirelli Silvia 9,1

Sansovini Silvia 8

Balbo Martina 8,1

Balzani Matilde 8,1

Bertoni Lorenzo 8,1

Mazzone Debora 8,1

Pondini Noemi 8,1

Zignani Vivien 8,1

Narducci Alessia 8,5

Piraccini Francesca 9,1

Wu Zhenyan 8,1

Lolli Alessandro 8,4

Flamigni Marianna 8,5

Halilaj Denis 9,1

Zedda Valentina 9,1

Guardigli Margherita 8

Vallicelli Cristian 8,1

Toderel Stefan 8,5

Capriglione Morgan 8,2

Galeotti Andrea 8,5

Loukrima Khadija 8,6

Valli Francesca 8,1

Albonetti Rebecca 8,3

Jamal Paiel 8,3

Kazi Israt Jahan Sarna 8,4

Taroni Elisa 8,4

Guardigli Sara 8,5

Rossi Beatrice 8,5

Garattoni Camilla 8,7

Nucci Rebecca 9,1

Dimo Alice 8,7

Gentilini Alessia 9

Cicognani Annachiara 8

Ohossie Fandom Sandra Melvie Raissa 8,2

Luminario Ines 8,4

Benazzi Nicol 8,6

Perini Lisa 8,6

Nugnes Palmira 9

Bouamama Makram 8,2

Salzarulo Priscilla 8,3

Monti Simone 8,5

Kuci Kevin 8,8

Zauli Riccardo 8,8

Eale Beseko Emeroude 8,1

Abdulahi Fatime 8,5

Osmani Ester 8,5

Brandi Alessia 8,6

Bartoli Michela 8,2

Amici Francesco 8,5

Micheu Imola Denisa 8,5

Lega Luca 8,8

Merciari Samuele 8,8

Amza Shahize 8,9

Barrea Jessica 9,4

Gasperoni Maria Chiara 9,6

Stradaioli Sara 8

Bagnoli Nicola 8,1

Rinaldini Sara 8,1

Ruggiero Elisa 8,2

Bastari Filippo 8,5

Altafini Viola 8,7

Lucarelli Rosa 8

Villa Marianna 8,1

Cacchi Nicola 8,5

Juba Lahe 8,5

Torraca Marika 9,5

Bagnolini Fabiola 8,2

Alaimo Mikhael 8,5

Mitrini Ania 8,5

Nardi Emily 8,8

Visentin Beatrice 9,5

Chiadini Alan 8,5