Ragioneria, 590 promossi: per 163 studenti è l'ora della maturità. 58 i bravissimi

Sono 807 gli studenti che hanno frequentato l'Istituto tecnico commerciale "Matteucci" nell'anno scolastico 2017-2018. Da mercoledì saranno 163 gli studenti che dovranno cimentarsi con l'esame di maturità, che, come da tradizione, inaugurerà con la prova scritta di italiano. Purtroppo per cinque studenti di quinta l'appuntamento con l'esame di stato è rimandato di un anno. Sono 213 gli alunni che hanno frequentato il primo anno: sono stati ammessi alla seconda in 130, mentre 66 dovranno sostenere a settembre l'esame di riparazione della materia insufficiente. Sono invece 17 i bocciati.

Dei 132 studenti di seconda, 81 sono stati promossi, 10 bocciati e 41 ammessi col giudizio sospeso. Le terze hanno visto 133 studenti, 87 promossi, 7 bocciati e 39 col giudizio sospeso. Sono 129 gli studenti di quarta promossi su un totale di 161. In tre dovranno ripetere l'anno, mentre 29 sono stati promossi col voto sospeso. Sono 58 i bravissimi: la media più alta è stata conseguita da Federica Mezzeo della 4BRI con 9.58.

COGNOME NOME SEZ MEDIA

DE CARLO GRETA FAFM 9.00

FERRETTI FILIPPO BAFM 9.23

FRONZONI GABRIELE BAFM 8.69

GADDONI VIOLA ATU 8.69

MASSAFRA SAMUELE CAFM 8.54

SPAZZOLI ALICE ATU 8.69



BALZANI ALICE EAFM 9.00

DEGL'INNOCENTI VANESSA AAFM 8.75

DI TULLIO LUCIA ATU 8.62

GRANDINI ARIANNA EAFM 9.00

LOTTI ELISA AAFM 8.54



CIANI ANDREA ASI 9.09

FABIANI GIORGIA BAFM 8.73

GELOSI RACHELE ARI 9.08

MALTONI MARIA ARI 8.67

OLIVO CHIARA ATU 8.58

PASQUALE SOFIA BAFM 9.09

SINTONI GIORGIA ARI 8.67

SPADAZZI TOMMASO ARI 8.67

TASSINARI ANNA AAFM 9.36



ANGELICCHIO GIULIA ARI 8.83

BABINI BARBARA BRI 8.67

CANGIALEONI ALICE ASI 8.50

CASTELLUCCI LUCIA BSI 8.70

CAVAZZI LISA ARI 8.92

CECCARELLI DAVIDE BSI 8.60

CENESI ELENA BRI 8.92

CORVINI BEATRICE AAFM 8.82

FERRARA ALESSIA BRI 8.92

LOMBARDI ALESSIA BSI 9.10

LOMBARDI FRANCESCA BRI 8.50

MAMBELLI GIULIA ATU 9.17

MAZZEO FEDERICA BRI 9.58

MENGOZZI ENRICO ARI 8.50

MOUJIB ELIDRISSI MARIAM BRI 8.50

PERUGINI ARIANNA ATU 8.58

PETRINI GIULIA BRI 9.42

RAVAIOLI CHIARA ASI 9.10

ROSSI SARA AAFM 9.09

SIMONI ELISA ASI 8.60



AMADUCCI SARA ATU 8.75

BENEDETTI ROMINA BRI 8.64

BUCI SARA ATU 8.67

EMILIANI SARA BRI 8.91

ERRICHETTI LICIA BRI 9.27

FRASSINETI ALESSANDRO BAFM 9.20

GADDONI CHIARA BTU 9.08

GARAVINI FILIPPO AAFM 9.20

LAMA NICOLE ARI 8.82

MATTEUCCI ISABEL AAFM 9.10

MAZZA IRENE ARI 9.45

PIERI MIRCA BTU 9.08

PONI SOFIA BSI 9.10

RICCI ALESSANDRO BAFM 9.30

RICCIUTELLI ALESSIA BRI 8.64

SOLLAMI ILENIA BRI 9.09

TASSINARI CAMILLA BRI 9.18

ZOLI VALENTINA BAFM 9.10