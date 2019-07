Istituzione ai Servizi Sociali "Davide Drudi": nominati il cda e la presidenza

Il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, ha nominato i nuovi componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituzione ai Servizi Sociali “Davide Drudi”. Presidente è Massimo Castellucci, Walter Neri vice presidente, mentre fanno parte del cda Giada Severi, Walter Zanzani e Isabella Landi. Il primo cittadino parla di "valutazione accurata, avvenuta sulla base di specifiche competenze e professionalità, per garantire impegno, serietà e un alto livello qualitativo a quella che è l'elemento centrale del sistema di welfare meldolese e non solo".

Cavallucci, nell'augurare "un buon lavoro al nuovo Consiglio", sottolinea che ci sarà "un filo diretto tra amministrazione comunale e istituzione, con una rinnovata attenzione all'erogazione dei servizi e alla loro qualità, per assicurare risposte efficaci e calibrate sui bisogni a fronte dell'attuale contesto sociale nel quale emergono nuove fragilità, soprattutto con riguardo agli anziani. L'amministrazione Comunale svilupperà un progetto di welfare di comunità partecipato, proprio a partire dall'Istituzione, dove la recente procedura di accreditamento ha rivoluzionato la struttura stessa; al nuovo Cda il compito di vigilare con attenzione sulla qualità dei servizi".

Massimo Castellucci

E' presidente di un gruppo privato operante nel settore odontoiatrico con sedi a Forlì, Cervia, Cesena e Santa Sofia. Presidente del settore sanità e benessere di CNA Forlì-Cesena. Ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale a Meldola ed è esperto di gestione aziendale in campo socio sanitario, con particolare riferimento ai processi di accreditamento e alle sue fasi operative. Nel corso del tempo ha maturato grande esperienza nella gestione delle risorse umane, dei medici collaboratori e delle realtà ambulatoriali, oltre alla gestione dei percorsi qualità in campo sanitario.

Isabella Landi

Dottore commercialista e revisore contabile, esperta in materia fiscale e contabile, si è occupata nel corso della propria carriera di gestione e costituzione di società, sia ordinarie che consortili e cooperative. Ricopre funzioni nell’ambito di importanti procedure concorsuali presso il Tribunale di Forlì e di Ravenna. Vanta numerose collaborazioni in campo pubblico dove ha ricoperto il ruolo di revisore dei conti per i Comuni di Forlì, Meldola e Roncofreddo, nonché dalla Camera di Commercio di Forlì Cesena. Ricopre inoltre carica di Sindaco revisore in importanti società. Attualmente ricopre l'incarico di presidente del Cda della società Terme di Castrocaro spa.

Walter Neri

Dirigente medico della Ausl Romagna, ha ricoperto il ruolo di Direttore dell'Unità Operativa di Neurologia dell'Ospedale G.B. Morgagni di Forlì. In pensione dal gennaio 2019, svolge attività di medico neurologo libero professionista. Nel corso degli ultimi anni si è impegnato partecipando ai lavori di rilevanti gruppi regionali sulla sclerosi multipla e le patologie neurologiche. Dal 2017 è componente del Comitato scientifico dell'Associazione La Rete Magica.

Giada Severi

E' abilitata alla professione di avvocato ed esperta di legislazione sul fine vita e sulle cure palliative. Si è occupata della redazione di pareri e atti giuridici, oltre che di ricerche giurisprudenziali nelle materie del diritto civile e del lavoro. Dopo aver lavorato alle dipendenze di un gruppo bancario, attualmente si occupa di diritto del lavoro e questioni sindacali, oltre che avere avviato una collaborazione con Confindustria.

Walter Zanzani

E' stato dirigente della ditta Electrolux, presso lo stabilimento di Forlì ed è presidente provinciale dell'Ass. Nazionale Lavoratori Anziani d'Azienda. Nel corso della propria carriera ha sviluppato importanti progetti e brevetti industriali che lo hanno portato ad essere insignito della Stella al Merito del Lavoro nel 2001 da Ciampi ,del titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica nel 2006 e di Cavaliere Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica nel 2013 dal presidente Napolitano. E' console Provinciale emerito dei Maestri del Lavoro di Forlì-Cesena.