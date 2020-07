Istruzione, prime linee guida sul trasporto scolastico in vista della ripartenza

Prime linee guida per il trasporto scolastico, in vista della ripartenza delle scuole, perché i ragazzi sono da accogliere in sicurezza nelle classi, ma altrettanto in sicurezza devono raggiungere gli istituti scolastici. Un regolamento per prevedere la sanificazione degli scuolabus prima di ogni utilizzo e mascherina indossata dal conducente e dai ragazzi per tutta la durata del viaggio. Se ne è parlato in Regione, nel corso dell’incontro del Tavolo interistituzionale per la scuola aperta, presieduto dall’assessore regionale alla Scuola, Paola Salomoni, e costituito dai rappresentanti delle Province, della Città metropolitana di Bologna, dei Comuni capoluogo e dal direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.

Il Tavolo ha chiesto, per la ripresa dell’attività didattica in presenza, di adottare misure di sicurezza omogenee su tutto il territorio nazionale. Nell’attesa, la Regione ha iniziato la discussione, per avviare l’elaborazione delle prime linee guida pratiche. Per i mezzi di trasporto scolastici sarà necessario procedere all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione dello scuolabus almeno una volta al giorno e prima dell’effettuazione del servizio. Non si dovrà occupare il posto vicino al conducente, che dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale. Gli alunni non dovranno avvicinarsi al conducente, e al momento della salita sul mezzo di trasporto e durante il viaggio anche i ragazzi dovranno indossare una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca.

Questa prima bozza di regolamento per i trasporti sarà discussa al prossimo incontro del Tavolo, giovedì 9 luglio, alla presenza dell’assessore regionale ai Trasporti, Andrea Corsini, con il quale si affronterà anche il tema del trasporto pubblico locale utilizzato soprattutto dagli studenti delle superiori. Anche la IX Commissione della Conferenza Stato-Regioni è al lavoro per proporre al Ministero dei Trasporti una bozza più completa e semplice possibile come è stato fatto per il Piano scuola 2020-2021.

In generale, da tutti i partecipanti è stato espresso apprezzamento per il lavoro del Tavolo interistituzionale che rimarrà in parallelo alle conferenze dei servizi e del tavolo operativo presso l’Ufficio Scolastico Regionale.

"Sono orgogliosa del lavoro che stiamo portando avanti, questo tavolo è stato molto utile per coordinarsi con il territorio, al di là delle appartenenze, solo per il bene della scuola e dei nostri ragazzi- ha detto l'assessore Salomoni- Lavorare in sinergia con i territori dà sempre ottimi risultati e il mio ringraziamento va a tutti i componenti, con cui stiamo condividendo dubbi e trovando soluzioni per una scuola davvero aperta e che guardi al futuro.”