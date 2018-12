Itis, inaugurati i laboratori didattici territoriali. Ricordato Denis Merloni

Sabato all’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Marconi” di Forlì, si è svolta l’inaugurazione dei Laboratori Didattici Territoriali di Meccatronica e di Genetica per l’analisi del Dna. I laboratori territoriali sono concepiti come ambienti didattici innovativi, accessibili agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in cui possono apprendere, ricercare e sperimentare. Si tratta di spazi in cui anche i docenti possono formarsi, così come il personale delle imprese. I laboratori sono un luogo di confronto dei docenti con i tecnici e professionisti del mondo imprenditoriale. Essi rappresentano una forma efficace di collaborazione fra Scuola e Territorio, in

una logica di qualificazione dell’intera filiera formativa, ritenendo fondamentale la valorizzazione del lavoro e dell’istruzione tecnico-professionale-scientifica.

imprenditoriale. La professoressa Margherita Venturi dell’Alma Mater è intervenuta sulla didattica laboratoriale. Il laboratorio di Meccatronica è stato intitolato alla memoria di Denis Merloni.

La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna ha dato un fondamentale contributo alla realizzazione del progetto. Commenta il sindaco Davide Drei: "Il ricordo di Denis Merloni, il valore della formazione e del lavoro, la didattica di laboratorio: quella di sabato e' stata una mattina speciale all'Istituto Tecnico Industriale di Forli'. L'occasione e' venuta dall'inaugurazione di un nuovo laboratorio tecnologico, bellissimo e all'avanguardia". Sono intervenuti anche l'assessore regionale Patrizio Bianchi, il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale Stefano Versari.