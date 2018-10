Jazz a Forlì: grandi artisti in città con concerti e mostre

Forlì diventa per una settimana capitale del jazz. Dal 3 all’11 novembre la nostra città sarà meta di artisti di fama internazionale in occasione della rassegna Jazz a Forlì che porta musicisti del calibro di Uri Caine, Enrico Rava, Joe Lovano e Steve Wilson in vari spazi della città.

Organizzata dall’Associazione Culturale “Dai de jazz”, in collaborazione con il Comune di Forlì, la prima edizione di “Jazz a Forlì – musica per libere menti” non prevede solo concerti ma anche conferenze, mostre fotografiche ed una rassegna dedicata a promettenti, giovani jazzisti, per un nutrito programma di eventi.

Gli spazi cinvolti saranno: l'Auditorium San Giacomo, la Fabbrica delle Candele, Eataly, la Sala Randi e la Galleria d’Arte Wundergrafik.

Apre la rassegna la mostra "The street of Jazz": le fotografie di Roberto Cifarelli narrano momenti, attimi, volti, mani, strumenti che nel loro incedere danno senso e corpo ad una musica che nasce dalle radici profonde di un popolo che con il suo canto ha dato voce alla propria condizione di schiavitù, alla propria nostalgia, ai sentimenti ed al desiderio impellente di libertà.