Jazz e studio di registrazione a CosaScuola, l’Accademia musicale di Forlì

Si chiama Cmp, ovvero Cosascuola Music Professional, il nuovo soggetto musicale nato da poco all’interno della più rinomata scuola di musica della regione, con sede a Forlì, che propone Corsi Certificati di Jazz, Blues, Funk e improvvisazione musicale tenuti dai docenti Fabio Nobile (batteria), Massimiliano Rocchetta (pianoforte), Alessandro Fariselli (sax), Giuseppe Zanca (basso, tromba e arrangiamenti), Carlo Borsari (chitarra) e Max Govoni (coordinatore didattico percorsi certificati), con la collaborazione di Naima Fondation. A Forlì, quindi, dopo i vari corsi per principianti lanciati circa dieci anni fa da una nutrita pattuglia di musicisti e amanti della Musica, che ha coinvolto fino ad oggi circa 500 allievi di tutte le età, da 5 ai 50 anni, l’offerta formativa, nel settore musicale si completa con l’inaugurazione di un "Dipartimento di Jazz", dove insegnano super professionisti del genere: i corsi sono partiti nei giorni scorsi all’interno dell’accademia musicale e dureranno fino al 4 giugno. Nove incontri che anticipano le iscrizioni effettive all’anno accademico 2018/2019 in partenza ad ottobre e che offrono agli utenti che parteciperanno borse di studio del valore di 200 euro, valevoli per l’immatricolazione a tali percorsi certificati, pre-accademici e accademici (certificazioni Pearson e UWS).