Forlì e Cesena cantate in rap da Jerico, è la "FC zone" ma serve il pass per starci

Chissà se la musica riuscirà a unire Forlì Cesena più di quello che è riuscita a fare la politica? Difficile a dirsi ma intanto questi due rapper locali, con il brano "FC Zone", che verrà lanciato venerdì 9 luglio alle 14 sul canale youtube "Jerico" e tutte le piattaforme digitali, ci provano. L'idea è venuta a Davide Casamenti, in arte Jerico, 22 anni di Forlì, studente universitario di Scienze Motorie e che, dopo anni di saxofono jazz, cinque anni fa ha iniziato ad appassionarsi al rap, scrivendo canzoni. La sua più famosa è Nesquik che ha fatto oltre 16 mila visualizzazioni. A collaborare a "FC Zone" è stato il rapper Samuele Tamborrino, in arte Young Tambo. E' molto ricco il "sottobosco" di musicisti locali che ci provano sfruttando i canali come Youtube, tanti di lor ofanno rap.

"Abbiamo voluto unire la scena rap di Cesena con quella di Forlì per sottolineare, com'è giusto che sia, che la nostra è un'unica identità - spiega Jerico - siamo un unico territorio, diverso, ma simile. Noi giovani ci nutriamo delle stesse storie, facciamo cose simili, è la FC Zone. Non abbiamo voluto parlare di ghetti, degrado, violenza o cose simili. Cantiamo la nostra vita reale. Tra le riprese ci siamo noi che prendiamo un aperitivo sul terrazzone di Eataly. Poi io, che sono di Forlì, lancio il ritornello con piazza del Popolo come sottofondo, mentre in un'altra ripresa Young Tambo, che è di Cesena, rappa con Piazza Saffi in sottofondo".

Ovviamente il testo è come i testi rap, con fraseggi un po' irriverenti, a tratti crudi. In questo aso Jerico e Young Tambo, che vogliono dare un segnale al pubblico rap/trap che si sta creando, cantano "non hai il pass per stare in FC zone, freccia in alto resti solo un gringo e nella tua zona ti chiedono il visto ma non hai il pass per stare in Fc Zone. Al mio tavolo dicono vinto mentre all'altro dicono sei finto". Una FC Zone da preservare, una FC Zone in cui è bello stare e in cui non tutti possono entrare.

Il brano, traccia singola, a cui hanno collaborato diversi amici, è stato registrato alla Mayp Studio di Cesena di Federico Podavini mentre a fare le riprese è stato il videomaker Oscar Boschi di Brisighella. Jerico, che inizia ad avere una certa notorietà (quest'estate ha aperto il concerto del rapper Nitro), ha in serbo molti progetti. Prima dello scoccare del 2020 farà uscire altre due canzoni anche perché come afferma "Di questa FC Zone c'è molto da dire, e noi siamo qui anche per questo".