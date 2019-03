Jerry è scomparso: aiutiamo la sua famiglia a ritrovarlo

Jerry è scomparso e la sua famiglia è disperata. Il tenero gattone è uscito di casa lunedì 18 febbraio in via Gorizia (quartiere San Benedetto) senza farvi più ritorno. La sua famiglia lo sta cercando dal giorno della sua sparizione, ma di lui non vi è più alcuna traccia. E' un gatto maschio di circa quattro anni, non sterilizzato, dal mantello prevalentemente tigrato e bianco sotto al mento, pancia e piedi sono bianchi a metà. A tutti i sensibili residenti del quartiere di San Benedetto si chiede la cortesia di controllare giardini, cantine, scantinati, garage, capannoni e abitazioni chiuse dove Jerry può essersi nascosto o essere rimasto imprigionato. Chiunque l'abbia notato o abbia informazioni utili al suo ritrovamento è pregato di chiamare il 3356686043.

