Dopo aver calcato palchi per vent'anni inaugura il suo locale con la birra artigianale

Dopo i gloriosi trascorsi del locale “Lo sfizio” di Meldola che negli anni '80 fu una delle mete della movida forlivese, nasce un nuovo locale dedicato interamente alle birre artigianali di diverse tipologie e nazionalità nella cittadina bidentina. Il locale in questione si chiama “KGB new wave of craft beer” , si trova a Meldola in via Roma ed è stato aperto da un grande appassionato di birre artigianali che in 15 anni ha fatto di questa passione un mestiere.

Perché KGB? Il nome è stato scelto in quanto il proprietario e gestore, Iuri Paolini, è anche chitarrista del gruppo storico di Forlì “Le croste” che fa musica punk da più di vent'anni. Paolini è soprannominato “la spia russa del KGB” e ha voluto utilizzare questo nome dapprima facendosi conoscere come piccolo birraio artigianale ed in seguito utilizzandolo per il locale. La birreria “alternativa” (come lui la definisce) ha ben 8 spine di diverse tipologie e dà la possibilità di acquistare birre in bottiglia o lattina da consumo o asporto, inoltre la selezione musicale all’interno del locale è selezionata e gestita dal proprietario, e non mancano neanche i libri per chi vuole sfruttare il momento per rilassarsi con una birra in mano.