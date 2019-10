L'affare sul web è in realtà una truffa. Ma il malvivente viene "beccato"

I Carabinieri di Modigliana, al termine di un'attività d'indagine, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di truffa un pisano 37enne, già noto alle forze dell'ordine. Vittima del malvivente è stata un’impiegata modiglianese, tradita da un'offerta pubblicata su un portale di annunci. La donna aveva acquistato per la somma di mille euro, caricata tramite postepay sul conto del venditore, una batteria musicale. Tuttavia l'uomo non si è presentato all’appuntamento per la consegna della merce. I militari a seguito di indagini hanno intercettato ed identificato il truffatore, denunciandolo alla Procura di Forlì.