L’Ail Forlì-Cesena dona 10mila euro per l'acquisto di mascherine

L’Ail Forlì-Cesena Odv, sezione provinciale dell’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma ha donato 10mila euro per l’acquisto di mascherine chirurgiche per le Unità operative di Anestesia Rianimazione degli ospedali “Morgagni-Pierantoni” di Forlì e “Bufalini” di Cesena. "In questo momento così difficile - sottolinea il vicepresidente dell’associazione di volontariato, Gaetano Foggetti - ci è sembrato importante dare un segnale tangibile per contribuire alla lotta contro l’epidemia e, nello specifico, farlo per rispondere ad una delle richieste più pressanti da parte del personale medico".

"Ringraziamo moltissimo l'Ail per la sensibilità dimostrata nei confronti degli anestesisti e dei rianimatori che, in questo periodo, sono in prima linea nella lotta contro il Coronavirus", dicono i medici Stefano Maitan e Vanni Agnoletti, direttori rispettivamente dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione di Forlì e di quella di Cesena. La sezione provinciale dell’Ail è stata fondata nel 1995 e da allora raccoglie fondi per finanziare la ricerca scientifica contro tutte le malattie del sangue e sostenere i contratti di giovani medici specialisti ematologi prima del loro ingresso nella pianta organica del Servizio sanitario pubblico. Su tutto il territorio di Forlì-Cesena, poi, garantisce con proprie risorse l’assistenza domiciliare ematologica.