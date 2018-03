L'amore sboccia sul web? A Forlì una "single social dinner" a casa di uno chef per vedersi dal vivo

Gli amori sbocciati sul web sono sempre più frequenti. Iscriversi a siti di annunci amorosi è un fatto sempre più comune nell'età digitale. Spesso ci si conosce sul web, attratti da una foto profilo o da passioni e interessi comuni, si parla un po’ scoprendo ogni giorno di più sull’altro e poi non resta che incontrarsi finalmente di persona. Ma questo può essere spesso uno scoglio. Non è sempre così facile però organizzarsi, trovare la location giusta, l’occasione migliore per un primo appuntamento e fare una buona impressione su un potenziale partner. Una soluzione sono i "single social dinner", uno dei quali sarà organizzato a Forlì la prossima settimana, organizzato da "Meetic" e "Gnammo".

La formula è questa: uno chef Gnammo mette a disposizione la propria casa e le proprie abilità ai fornelli per offrire una cena in compagnia a un gruppo di uomini e donne single. Una calda atmosfera informale dove tra una portata e l’altra sarà facilissimo stringere nuovi rapporti. Una proposta perfetta per trovarsi faccia a faccia oltre lo schermo di un computer, di un tablet o di uno smartphone. Il 23 marzo, a Forlì, sarà Cristian a fare da maestro di cerimonie, tra spaghetti ubriachi con gorgonzola e noci, pinzimonio contadino e una tagliata ai frutti di bosco.