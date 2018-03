L'analisi sulle unghie dei bambini: area nord di Forlì più inquinata del 60% di quella sud

L'ambiente cittadino a nord della ferrovia, più esposto a fonti di inquinamento varie come sono gli inceneritori, la zona industriale in generale e gli assi a maggior traffico, come appunto l'autostrada, è più contaminato del 50-60% per quanto riguarda i metalli pesanti rispetto alla zona sud della linea ferrata. E' grossomodo il risultato che viene da un'osservazione indipendente realizzata negli ultimi anni dall'Isde, l'associazione dei medici per l'ambiente, su campioni di unghie raccolti tra oltre duecento bambini forlivesi. In totale sono stati 236 le famiglie che hanno aderito su base volontaria all'iniziativa “Difendiamo l'ambiente con le unghie”. Di questi bambini 221 sono i campioni ritenuti utili ed analizzati dal laboratorio specializzato Eurolab di Torino.

La città è stata quindi spezzettata in 4 “spicchi”: la zona centro-nord, la zona est, la zona sud ed infine la zona ovest, seguendo una ripartizione amministrativa del Comune di Forlì che così ha raggruppato i quartieri cittadini. Quello che è emerso è che la zona “centro-nord” (di fatto i quartieri di Coriano, Ospedaletto, Pianta e San Benedetto, oltre al centro storico) presenta una presenza di metalli pesanti nelle unghie dei bambini di circa il 40% in più rispetto alle altre zone della città. La zona est (un'area a cavallo della via Emilia verso Forlimpopoli, che comprende Carpinello, Villa Selva, Ronco, Bussecchio) ha circa il 30% in più delle altre zone di metalli pesanti, per poi andare nella zona ovest (Cava, Romiti) con invece il 10% in meno di contaminazione da metalli pesanti rispetto alla media delle altre tre zone ed infine la zona sud (Ca' Ossi, Resistenza-Spazzoli, San Martino in Strada, Vecchiazzano) con circa il 40% in meno rispetto alle altre tre aree cittadine.

Insomma, si riscontra una visibile divisione tra nord-est e sud-ovest della città di Forlì, che corrisponde grossomodo alla vicinanza al più grande “polmone industriale” di Forlì, vale a dire Coriano, con tutte le sue possibili fonti di emissioni. E' la fotografia di una situazione ambientale della città che, però, va presa con le dovute precauzioni. Anzitutto, per l'assenza di valori di riferimento e tabelle ministeriali ufficiali, non è possibile indicare in termini assoluti lo stato dell'ambiente complessivo della città di Forlì, almeno per quanto concerne questo studio, né è possibile indicare con esattezza, almeno in questa fase di elaborazione dei dati, le fonti precise che emettono i metalli pesanti, che in certe misure infinitesimali sono comunque fisiologici nell'organismo umano e in determinati casi anche salutari.

Ulteriori informazioni in seguito