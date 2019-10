L'Anffas cerca volontari di servizio civile

Con un’età compresa fra i 18 e i 28 anni sipuò cogliere un’importante opportunità, quella di svolgere per un anno servizio civile volontario presso l’associazione Anffas onlus di Forlì. L'impegno beneficerà di un contributo mensile pari a 433,80 € al mese erogato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. I volontari affiancheranno educatori professionali che tutti i giorni lavorano per migliorare la qualità della vita dei ragazzi disabili favorendone l’inclusione sociale. I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10 ottobre 2019. Per maggiori informazioni: Associazione Anffas al 0543/27206 oppure 0543/31192.