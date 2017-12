L'annuncio: si restaura l'affresco della Chiesina del Miracolo di via Leone Cobelli

Durante la Camminata di Babbo Natale, che si è svolta nella mattinata di martedì di Santo Stefano alla presenza tra gli altri del sindaco Davide Drei, e degli assessori Sara Samorì e Raoul Mosconi, il vice governatore del Distretto Lions 108 A, Maurizio Berlati, Gabriele Zelli e Maurizio Zaccarelli, presidenti dei Clubs Forlì Host e Giovanni de' Medici, hanno annunciato che nel corso dei prossimi mesi, unitamente agli altri Clubs Lions forlivesi e al Rotary Club Forlì, verrà restaurato l'affresco posto sopra la porta di accesso della Chiesina del Miracolo di via Leone Cobelli che si presenta in pessime condizioni. Infatti, non è più leggibile la raffigurazione della popolare scena dell'incendio che distrusse l'edificio che occupava il luogo dove oggi sorge il luogo sacro, dal quale si salvò una xilografica con l'immagine della Madonna.