L'Arma dei Carabinieri celebra in Duomo la patrona "Virgo Fidelis"

I Carabinieri del comando provinciale di Forlì-Cesena festeggeranno giovedì mattina alle 10.30 al Duomo di Forlì la “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma. Il vescovo Livio Corazza celebrerà la funzione religiosa alla quale parteciperanno le autorità civili del territorio provinciale, rappresentanti della magistratura, delle forze armate e di Polizia presenti sul territorio, i carabinieri in servizio e i membri dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo. Il comandante provinciale dell’Arma, colonnello Fabio Coppolino, ricorderà la Giornata dell’Orfano, per sottolineare l’importanza della quotidiana attività che l’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri svolge a favore dei figli dei militari non più in vita e delle loro famiglie, assistendo tutt'ora circa un migliaio di orfani, ai quali fornisce un sostegno economico sino al completamento degli studi. Verrà inoltre commemorato il 78esimo anniversario della battaglia di Culqualber, in Africa orientale, dove il 21 novembre 1941, il Primo Battaglione Carabinieri combatté una delle ultime battaglie in terra d’Africa della II Guerra Mondiale.