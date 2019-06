L'arte per il benessere in ospedale: venti foto d'autore per la Geriatria di Forlì

E' ormai scientificamente provato che l'arte ha un valore curativo e l'umanizzazione dei reparti, attraverso opere pittoriche, ha già trovato ampio spazio presso l'ospedale di Forlì, soprattutto nelle zone pediatriche. Questa volta però il donatore, Giuseppe Gorra, già volontario Avo nei reparti ospedalieri forlivesi, ha voluto regalare venti foto d'autore del fotografo udinese Jotti Severino, all'Unità operativa di Geriatria di Forlì, diretta da Giuseppe Benati. Perché le opere d'arte, in questo caso in forma di foto, non sono solo uno strumento terapeutico indirizzato ai pazienti, ma anche un elemento aggregatore e benefico per tutti coloro che vivono l’ospedale.

"Ringrazio il signor Gorra per questa significativa donazione al reparto di Geriatria - spiega Benati - E' molto importante per una persona anziana trovarsi in un ambiente di cura confortevole ed umanizzato da elementi accoglienti, come possono essere foto, o pitture". Le cornici delle foto sono state donate da Claudio Romualdi, titolare della Corniceria Artigiana Forlivese di Forlì, e sono state tutte esposte al secondo piano del Padiglione Allende, nell'Unità di Geriatria Post Acuti-Medicina Riabilitativa, unità operativa Geriatria Acuti e nell'area colloqui di Geriatria.