L'articolo 32 ai tempi del Covid: i professionisti dell'Ausl in televisione

L' articolo 32 della Costituzione Italiana, che recita "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti" sarà oggetto di una puntata televisiva di Ping Pong di Teleromagna, condotta da Piergiorgio Valbonetti. "La vicenda pandemica di covid 19 - spiega il giornalista Valbonetti - ci consegna una regione, un paese Italia, ed un pianeta, profondamente sconvolti, diversi e destinati a mutare nei prossimi mesi ed anni. In questo contesto si rende opportuno focalizzare l’attenzione sul nostro Sistema Sanitario universalistico nazionale, e sul come esso debba essere rinnovato sotto l’incalzare del virus e delle possibili future infezioni virali".

Alla puntata, condotta da Piergiorgio Valbonetti, parteciperanno in studio il professor Claudio Vicini, direttore del Dipartimento Testa- Collo dell'Ausl Romagna, il dottor Mirko Traversari, antropologo, dottoressa Tiziana Rambelli, giornalista scientifica e coordinatrice della Comunicazione Gruppo Cultura Ausl Romagna, dottor Michele Sanza, direttore Sert Cesena, dottor Vanni Agnoletti, direttore dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale Bufalini di Cesena.

In collegamento telefonico Franco Sami, presidente di Forlifarma, dottor Rocco di Lucia, Siropack, Michele De Pascale, sindaco di Ravenna, dottor Maurizio Menarini, direttore dell'Unità Operativo Centrale Operativa 118 Romagna, Venerino Poletti, direttore del Dipartimento Toracico Ausl Romagna, Vittorio Sambri, microbiologo, direttore dell'Unità Operativa Microbiologia del Laboratorio Unico di Pievesestina, Enrico Cavagna, direttore dell'Unità operativo di Radiologia di Rimini, Franco Stella, direttore della Unità Operativa di Chirurgia Toracica dell'Ausl Romagna,Giuliano Zignani, segretario Uil .

La puntata andrà in onda giovedì sul canale 14 del digitale terreste alle 21, venerdì alle 21.15 canale 11, sabato alle 14 sul canale 74 e alle 23.45 sul canale 14, e domenica 10 maggio alle 15.15 sul canale 11.