L'Asd Tre Martiri 1949 dona alla Zangheri 100 visiere protettive antivirus

Sono state consegnate sabato mattina, dai vertici dell’associazione sportiva dilettantistica Tre Martiri alla presidente della casa di riposo Wilma Vernocchi un centinaio di visiere protettive anti Covid. Con loro c’era anche Simone Ricci in rappresentanza di tutti i ragazzi della sezione juniores. "Ringrazio Roberto Fabbri e Stefano Ricci, rispettivamente presidente e responsabile juniores della Tre Martiri per il prezioso dono", commenta l’assessore Rosaria Tassinari, che insieme al consigliere della Lega Alber Bentivogli era presente al momento della consegna. "Questi dispositivi di protezione individuale sono preziosissimi in un momento come questo e lo sono ancora di più per la direzione della Zangheri che sta affrontando una fase di profonda emergenza epidemiologica", conclude Tassinari.

