L'assessore di Predappio vince la prima Maratona di Classe

Il 31 dicembre si è svolta la prima edizione della Maratona di Classe, nata per dare vita al sogno di un associato che con esperienza e passione ha concluso la sua 100esima Maratona il giorno del suo 65esimo compleanno. Al via c'erano anche atleti extraeuropei che hanno approfittato della maratona per prendersi qualche giorno e visitare Classe coi suoi tesori e Ravenna. La Maratona ha transitato presso l'area esterna del Museo Classis Ravenna, che per l'occasione è stato visitabile a tariffe agevolate per tutti gli iscritti alla competizione. Nel pomeriggio si sono uniti ai podisti anche i camminatori per la tradizionale Camminata degli Auguri.

Vincitori assoluti della gara sono stati Eleonora Brugnati e Lorenzo Lotti, assessore del Comune di Predappio. "Abbiamo fatto muovere persone, fatte soggiornare a Ravenna, abbiamo dato l'occasione di unire passione sportiva e cultura: questi sono gli obbiettivi di Teodora Ravenna Run - spiegano gli organizzatori - Grazie per l'energia che ci avete portato. Ora vi aspettiamo per la manifestazione podistica del 3 maggio. Dopo Classe, invaderemo il centro di Ravenna con la Teodora Ravenna Run: 10 km non competitivi attraverso i monumenti simbolo della città".