"L'assistenza della persona con demenza in struttura": se ne parla in un seminario

Il Comune di Forlì ospita un altro appuntamento sul tema delle demenze. "L'aumento, negli ultimi anni, delle persone anziane affette da deficit cognitivo si traduce anche nel ripensare alle modalità di presa in carico e di assistenza nelle strutture per anziani, con un approccio mirato a migliorare la qualità della vita delle persone affette da deterioramento cognitivo e delle loro famiglie", afferma l'assessore ai Servizi Sociali, Welfare e Politiche per la famiglia, Rosaria Tassinari.

Il seminario pubblico dal titolo "L'assistenza delle persone con demenza in struttura", a cura dei Comuni del Comprensorio di Forlì, dell'AuslRomagna e delle Strutture per anziani del territorio, vuole essere un'occasione per riflettere su come strutturare l’“ambiente” (fisico, relazionale, assistenziale) intorno alla persona con demenza e come garantire cure personalizzate, in grado di accompagnare la persona e la sua famiglia nelle diverse fasi della patologia. L'obiettivo è quello di esaminare i diversi aspetti che contribuiscono a sviluppare un approccio assistenziale e di cura centrato sulla persona, anche sperimentando modalità innovative e diversificate in relazione alle esigenze rilevate.

L'appuntamento è in programma per il 18 dicembre, dalle 14,30 alle 18 nell Salone Comunale – Piazza Saffi 8 – Forlì. La partecipazione è consigliata non solo agli operatori e professionisti del settore ma anche ai familiari di persone con disturbi cognitivi che intendano approfondire le tematiche in oggetto. Per informazioni : Comune di Forlì – Servizio Benessere Sociale e Partecipazione – Lara Mengozzi tel 0543 712792, Sara Surricchio tel 0543 712770; e-mail: anziani@comune.forli.fc.it