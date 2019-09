L'associazione di divulgazione scientifica Minerva prepara i prossimi eventi

Nel weekend si è svolto a Forlì presso il locale Flora un nuovo incontro dei simpatizzanti e volontari di Minerva - Associazione di Divulgazione Scientifica, promossa dal coordinatore cittadino Francesco Marino. La realtà no profit, da anni dedita all'organizzazione di eventi e progetti per condividere le ultime scoperte e tematiche scientifiche al grande pubblico, si è trovata per fare un punto delle attività svolte e programmare le nuove assieme alle collaborazioni col Fondo Ambiente Italiano (FAI) di Forlì, l'Università delle tre Età (UNITRE) di Bertinoro, la Proloco di Forlimpopoli e la settimana del buon vivere.

I prossimi appuntamenti

domenica 22 settembre pomeriggio: appuntamento villa Silvia a #Cesena in collaborazione col #FAI Forlí Cesena all'interno della rassegna Vivi il Verde, per mostrare il legame tra uomo e natura attraverso i visori di realtà virtuale

Martedí sera 24 settembre:

Inizio delle serate "Scienza in tasca" con Unitre di Bertinoro (prima serata ad accesso libero, le successive riservate ai soci unitre) con la divulgatrice Sofia Salvetti per parlare di "Allergie e intolleranze"

Venerdì 27 settembre - 18.30-20.30

Incontro coi cambiamenti climatici - serata presso il museo archeologico di forlimpopoli (MAF) all'interno della settimana del buon vivere e in collaborazione con la proloco Forlimpopoli - visita attraverso la realtà virtuale degli angoli del globo colpiti dai cambiamenti climatici in compagnia del divulgatore Andrea Brunelli

12 ottobre - sabato mattina e pomeriggio a Predappio per scoprire cosa sia e come funziona una galleria del vento, assieme alla divulgatrice Lucia Mascotelli e riscoprire la Storia dello stabilmento aeronautico Caproni con il Fondo Ambiente Italiano giovani di Forlì Cesena (coordinato da Jara Drei) all'interno delle giornate FAI d'Autunno

Verso il nuovo anno invece in programma progetti scolastici, festival della Scienza di Forlì, nuovi cicli di cafè Scientifici e, inedito, un progetto di tour teatrale (in collaborazione con la prof.ssa Raffaella Sintoni) "Scienza a Spasso", per scoprire la storia e le innovazioni dei Forlivesi in campo scientifico.