L'associazione genitori dell'Istituto "Annalena Tonelli" dona una asciugatrice alla Rianimazione

L'Associazione genitori dell'Istituto comprensivo numero 4 "Annalena Tonelli" di Forlì (Scuola Maroncelli-Dante-Manzoni) ha donato, per l'emergenza Coronavirus, una asciugatrice all'Unità operativa di Anestesia e Rianimazione di Forlì, diretta dal dottor Stefano Maitan. "Ringraziamo tantissimo l'associazione per la donazione di questo elettrodomestico utilissimo per l'asciugatura delle cover specifiche (coprimaterassi) dei letti elettrocomandati della Rianimazione oltre ad altri accessori - spiega la coordinatrice infermieristica Susanna Marocchini -. Tutto è pronto al riutilizzo in tempo molto più breve. Per gli operatori socio sanitari del nostro reparto l'asciugatrice fa realmente risparmiare del tempo, guadagnato a favore dell'assistenza ai pazienti".

