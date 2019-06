L'associazione "Libera" alla Festa Artusiana con i prodotti dalle terre confiscate alle mafie

Alla Festa Artusiana, in programma a Forlimpopoli dal 22 al 30 giugno, sarà presente anche il coordinamento provinciale di Libera con un mercatino di prodotti provenienti dalle terre confiscate alle mafie. Saranno presentati anche racconti delle cooperative "Libera Terra", dei campi estivi "Estate liberi", delle associazioni "Prima tutti", "Prima l'Ambiente" e "Cibo Sano". "Creare uno spazio "Libera in una festa culinaria, assume un valore particolare per le Cooperative di Libera Terra e per tutti noi, partire dal cibo per capire il sistema mafioso andando a ritroso - spiega il referente Franco Ronconi -. Avere l’opportunità di acquistare i prodotti delle Cooperative Sociali di "Libera Terra", mette nella condizione di prendere coscienza del significato di "bene confiscato" e di “bene comune” per tutta la comunità, materializzando con “gusto” la volontà di debellare corruzione e mafia, che tentano di minare la nostra giovane e fragile democrazia, la nostra libertà, la nostra volontà di costruire una società più giusta".

Prosegue Ronconi: "Partire dal cibo delle cooperative significa godere del bello, del sano e del buono e del gusto, esattamente come ci racconta il compaesano Pellegrino Artusi, per andare “alla Festa per far la Festa alle mafie, con Gusto". Grazie all’Associazione Barcogas e all’Associazione Libera, avremo ospiti “a sorpresa” che presenteranno le loro produzioni, ci racconteranno la loro storie, le difficoltà incontrate, quelle attuali ed i successi ottenuti. I giovani del “Consiglio Comunale dei ragazzi” saranno le guide che racconteranno la storia di Giuseppe Letizia attraverso 10 tavole dell’illustratore Francesco Domenico Mazzoli. Studenti liceali ed universitari si occuperanno dello spazio interviste e riprenderanno con lo smartphone chi accetta di partecipare a questa iniziativa".