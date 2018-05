L'Associazione Mariette in visita a Ussita per una giornata di solidarietà

L’Associazione Mariette di Forlimpopoli oltre a diffondere il nome di Artusi e della buona cucina nel mondo non si dimentica del sociale, e nella festa Artusiana della scorsa edizione ha intrapreso un percorso per aiutare alcune aziende marchigiane colpite dal sisma del 2016. Da una idea di Flavio Della Luna e Teresa Margheritini sostenuta da tutto il consiglio di amministrazione e dai soci dell’ associazione, nell’edizione 2017 nello stand “Vizi e Sfizi delle Marietette” è stato possibile degustare alcuni prodotti marchigiani della zona di Visso come il formaggio della ditta Scolastici di Macereto presidio slow food, il ciauscolo della ditta Calabrò prodotto Igp, e la porchetta della norcineria Pettacci con la quale si è organizzata una serata solidale dedicata al comune e ai produttori di Visso, una serata di sensibilizzazione sia per far conoscere i meravigliosi prodotti delle aziende marchigiane sia per dare la possibilità di lavoro alle aziende messe in ginocchio dal terremoto, le "Mariette" ricordano benissimo quella serata solidale perché nonostante la pioggia battente dove i camerieri servivano sotto gli ombrelli e i commensali hanno mangiato sotto la pioggia si sono raccolti 1.100 euro

Il lavoro di solidarietà è continuato anche nel 2018 e con l’aiuto dei delegati di slow food di Forli e delle marche è stata individuata l’azienda di Michela Paris, giovane imprenditrice di Ussita un paesino a 740 metri sul livello del mare, sui monti Sibillini e che assieme a Visso e Castelsantangelo sul Nera si trova proprio nell’epicentro del sisma del 26 ottobre del 2016, il terremoto aveva distrutto tutte le stalle e proprio a questa azienda l’associazione Mariette è andata a consegnare personalmente il contributo raccolto nella serata solidale del 2017 . Domenica oltre alle Mariette capitanate dalla presidentessa Verdiana Gorini era presente anche consigliere Regionale Paolo Zoffoli una delegazione di Slow food, l’associazione di Libera e il responsabile dei presidi slow food delle Marche Anzidei Giocondo Naturalmente le Mariette considerano questo percorso appena iniziato, infatti, anche nell’edizione 2018 della Festa Artusiana ci saranno selezioni di Formaggi e salumi prodotti a Visso e Ussita.