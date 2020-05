"L'atelier delle lingue" dona alla Rianimazione tre colonnine dispenser di gel igienizzante

"L'atelier delle lingue" di Forlì, centro privato di lingue e traduzioni, ha promosso una campagna di raccolta fondi coinvolgendo insegnanti e studenti della scuola attraverso un video a sostegno dell'ospedale, per l'emergenza Covid-2019. La cifra raccolta in pochissimi giorni ha permesso la donazione alla Rianimazione di Forlì tre colonnine dispenser "touch free" per l'erogazione di gel alcolico disinfettante.

"Si tratta - afferma Elisabetta Montesi, responsabile fundraising dell'Ausl della Romagna - dell'ennesima manifestazione di solidarietà e sostegno da parte di una realtà del territorio, che conferma la fiducia e l'affetto che tanti cittadini in modo straordinario negli ultimi due mesi, hanno voluto far sentire a medici e operatori impegnati in prima linea nella lotta all'emergenza sanitaria".

Dall'Ausl "un grazie di cuore da parte dell'Azienda e dei professionisti del reparto di Rianimazione, a Veronica Di Pasquale, titolare de "L'Atelier delle lingue" e a tutti i donatori che hanno aderito all'iniziativa benefica, che per mette di ricordarci anche che la solidarietà non ha paura".

