L'atmosfera del Natale in Pediatria con canti, presepe vivente e il vescovo Livio

Domenica il vescovo di Forlì Livio Corazza, accompagnato dal cappellano dell'ospedale don Domenico e da fratel Antonio del vicino Istituto dei Servi del Cuore Immacolato di Maria di Vecchiazzano, ha fatto visita ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell'ospedale Morgagni-Pierantoni, dove lo attendeva il gruppo "Voce di Maria" della Parrocchia di Regina Pacis, che da alcuni anni offre il proprio servizio di musica e animazione per portare la gioia del Natale nelle corsie d'ospedale.

Il gruppo "Voce di Maria", composto da adulti, ragazzi e bambini, promuove iniziative di carità per famiglie bisognose, carcerati e missionari, e in occasione delle festività natalizie e pasquali si impegna nel servizio di prossimità alle persone ricoverate in ospedale, portando i canti della tradizione cristiana e piccoli omaggi agli ammalati. Di fronte ai pazienti e al personale medico e infermieristico presente, sono state eseguite le melodie più note del repertorio natalizio, e per tutti si è rinnovato l'incanto della festa, grazie alla musica e alla rappresentazione vivente della Natività, interpretata dai bambini del gruppo "Voce di Maria".

Dopo la distribuzione di piccoli regali e di dolciumi gentilmente offerti dalla ditta Flamigni, consegnati dall'immancabile Babbo Natale, la benedizione del Vescovo ha concluso questo momento di condivisione gioiosa. Con la sua paterna presenza, il vescovo Livio ha inteso portare la vicinanza di tutta la comunità cristiana, desiderosa di rendersi vicina a chi è costretto, per motivi di salute, a trascorrere le festività natalizie lontano dalla propria casa.