L'auto è sospetta, a bordo ben quattro tipi di droga: arrestato un 22enne

Un normale controllo da parte degli agenti della Volante della Questura è sfociato in un arresto per un 22enne forlivese, senza precedenti penali. Erano circa le 9,15 del primo giorno del nuovo anno, il giovane si trovava in macchina in via del Guado a Forlì, in compagnia di quattro amici, suoi coetanei. Gli agenti hanno subito notato un certo nervosismo da parte dei ragazzi, e hanno proceduto alla perquisizione personale.

E' spuntato un quantitativo ingente di droga, addosso al 22enne sono state trovate 19 bustine con 14,46 grammi di ketamina, un barattolo con altri 4,97 grammi della stessa sostanza. Ma anche 0,59 grammi di eroina, 4 grammi di hashish e 0,03 grammi di marijuana, oltre a 175 euro, provento della vendita di droga ad una festa, come ammesso dallo stesso giovane. Per il 22enne è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio, dopo la convalida il ragazzo si trova in attesa del processo.