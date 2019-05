Stelio Leoni non finisce mai di stupire: nuova avventura per il "Forrest Gump" di Romagna

Una nuova impresa per il "Forrest Gump" di Romagna, come egli stesso si è definito. Stelio Leoni dopo il Coast to Coast dall'Adriatico al mar Tirreno di 537 km in soli 17 giorni e i 10.000 km percorsi a piedi in 332 giorni nel 2018, ora è pronto per una nuova avventura: il cammino (De la Posta); da Salamanca a Santiago de Compostela di circa 600 km, tutti da percorrere in circa 20 giorni.

La partenza per Salamanca è prevista domenica 12 maggio con l'amico Paolo Locatelli, per raggiungere altri tre amici partiti da Siviglia 15 giorni fa. Paola Greggi, Ileano Mugnai e Roberto Di Girolamo di km. ne faranno oltre mille e se tutto procederà come da programma, dopo avere attraversato città bellissime come Salamanca, Zamora Ourense, Leoni e la truppa arriveranno a Santiago ai primi di giugno. "Speriamo che la fortuna ci assista" ha detto l'inossidabile Stelio

Gallery