L'azienda P2000 dona 250 camici-tuta di protezione: consegnati alla Zangheri

L'azienda P2000 ha donato 250 camici-tuta di protezione all'amministrazione comunale, che ha provveduto a consegnarli alla casa di riposo Pietro Zangheri. Si tratta, spiega il sindaco Gian Luca Zattini, di dispositivi "estremamente importanti e preziosissimi per fronteggiare le esigenze dell’emergenza sanitaria in atto. Doni come questo rappresentano una boccata d’ossigeno per la nostra sanità". Dall'amministrazione comunale quindi "un grazie di cuore all’Azienda P2000".

