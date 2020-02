L'elementare "Manzoni" festeggia 60 anni: serata celebrativa e "caccia" al ricordo

Nell’anno scolastico 2019/2020 ricorrono i 60 anni della fondazione della scuola elementare "Alessandro Manzoni". L'Istituto Comprensivo 4 "Annalena Tonelli" di Forlì vorrebbe contattare ex alunni, insegnanti e personale che vi ha prestato servizio per fornire ricordi, testimonianze, fotografie, filmati e altro materiale. La documentazione raccolta servirà per produrre un video storico ed una mostra sulla memoria della scuola che accompagnerà la serata celebrativa del 20 maggio al teatro Diego Fabbri. Per aiutarci contattare entro il 20 marzo la segreteria dell’Istituto dal lunedì al sabato dalle 11,30 alle 13,30 al numero 0543/25275 (Annamaria o Carmine) oppure la stessa scuola Manzoni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 al numero 0543/724014 (Caterina o Francesca).