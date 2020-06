L'emergenza è terminata, ma la solidarietà continua: l'impegno della Protezione Civile di Forlimpopoli

Proseguono le iniziative solidali della Protezione Civile di Forlimpopoli. Anche se lo stato di emergenza è terminato, l'associazione è ancora in prima linea nelle attività solidali verso la popolazione: in settimana sono stati preparati circa 200 pasti da distribuire alle famiglie meno abbienti, che ancora vertono in uno stato di difficoltà economica. Per non lasciare nessuno solo, i volontari sono stati impegnati nella preparazione e distribuzione dei pasti nella sede di Selbagnone.

